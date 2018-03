Encontradas garrafas com gasolina perto do Congresso Agentes da Polícia Legislativa da Câmara encontraram nesta terça-feira, 18, nas imediações do Congresso Nacional, garrafas com líquido inflamável, pedras e martelo supostamente portados pelos manifestantes durante os protestos de ontem, 17. Milhares de pessoas realizaram um protesto na Esplanada dos Ministérios e no Congresso Nacional, que teve a cobertura ocupada. Da marquise do Parlamento - onde estão as cúpulas côncava e convexa do Senado e da Câmara -, os manifestantes gritaram palavras de ordem e entoaram o Hino Nacional.