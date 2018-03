Encontradas no Vietnã as duas maiores cavernas do mundo

Espeleólogos britânicos anunciaram o descobrimento das duas maiores cavernas do mundo, localizadas no centro do Vietnã, informou nesta quinta-feira, 23, a imprensa estatal. As duas cavidades se encontram no Parque Nacional de Phong Nha - Ke Bang, declarado patrimônio da humanidade pela Unesco em 2003, informou o diário Than Nienh. A maior destas cavernas tem 200 metros de altura e 150 de largura, e a outra possui 150 metros de altura e 130 de largura. Existem diversos critérios para medir o tamanho de uma caverna, e neste caso foi levado em conta a amplitude da sala. Howard Limbert, da Associação Britânica de Pesquisa de Cavernas, assegurou que os exploradores não conseguiram percorrer a maior caverna por inteiro devido a seu enorme tamanho. No entanto, não foram os primeiros descobridores, já que a cavidade aparentemente foi descoberta em 1991, mas a pessoa que disse tê-la encontrado não lembrava o local exato da entrada. A equipe de espeleólogos descobriu as duas cavernas em uma expedição entre os dias 10 e 14 de abril.