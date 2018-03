Encontrado corpo de brasileiro desaparecido na África O corpo do economista carioca Gabriel Buchmann, desaparecido na África desde 17 de julho, foi encontrado hoje, segundo confirmou a assessoria do Ministério das Relações Exteriores. Ele foi achado pela equipe de buscas de terra em um parque de Malauí, no sul do continente. De acordo com a pasta, as buscas contavam com voluntários contatados pela família do economista e por cerca de 20 pessoas ligadas ao Itamaraty.