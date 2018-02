Encontrado corpo de idosa que estava em barco no AM O corpo da idosa Maria Lopes da Silva, de 65 anos, que estava na embarcação que naufragou ontem no rio Negro, em Manaus, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã de hoje. A canoa saiu da comunidade do Tatu, próximo à praia de Tupe, e seguia para a comunidade de Paricatuba quando afundou.