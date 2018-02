Encontrado corpo de menino que caiu no rio Tietê Foi sepultado na tarde deste sábado, 30, em Porto Feliz, o corpo do menino Cauã Felipe da Silva, de 10 anos, que estava desaparecido desde a última quarta-feira, 27. De acordo com um primo, o garoto corria atrás de uma bola quando escorregou e caiu no rio Tietê, que corta a área urbana. Segundo a testemunha, o nível do rio estava alto e o menino foi levado pela correnteza.