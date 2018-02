Encontrado corpo de vítima de naufrágio no Pará O Corpo de Bombeiros de Santarém, cidade localizada a 1.520 km de Belém, afirmou que foi encontrado, por volta das 14h30, o corpo de Elise Ribeiro, de 50 anos, moradora de São Paulo, no Rio Tapajós, a cerca de uma hora da cidade de Itaituba, no sudoeste do Pará. Elise estava desaparecida desde a tarde de ontem depois que o barco no qual ela e mais 26 pessoas passeavam, o Amazon Green, feito de madeira, ter batido contra um banco de areia durante uma tempestade. As 26 pessoas foram resgatadas com vida. No trecho onde houve a batida a profundidade, segundo a Capitania dos Portos de Santarém, chega a 15 metros.