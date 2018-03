Encontrados biólogos perdidos em reserva no AM Foram encontrados pelos bombeiros na noite de ontem os quatro biólogos que estavam perdidos desde a manhã da última quarta-feira na Reserva Florestal Adolpho Ducke, a 25 quilômetros de Manaus, pertencente ao Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Paulo Vilela Cruz, André Silva Fernandes, Galileu Petronildo Silva Duarte e Ricardo Scherer são alunos do mestrado do Inpa e entraram na mata para coletar insetos aquáticos na reserva. Como era um trabalho de rotina, não levaram guias, os chamados "mateiros". Os quatro biólogos já foram retirados da mata. Segundo os policiais, que pernoitavam na região quando encontraram os pesquisadores, os quatro passam bem. "Eles tomaram todos os procedimentos corretos neste tipo de situação. Eles estacionaram em um abrigo e ficaram esperando pelo resgate. Como tinham comida para um dia e racionalizaram o consumo, eles não se encontram debilitados, mas serão encaminhados para um hospital para passarem por exames clínicos", afirmou o tenente Mario Aníbal Gomes da Costa Jr., do Corpo de Bombeiros. A área onde os pesquisadores se perderam é formada por 10 mil hectares de mata primária, com animais e plantas silvestres, e é a maior estufa de estudos dos pesquisadores do órgão no Amazonas. A reserva é um terreno onde há invasões de terra constantes. Toda a área é dividida por vários igarapés, com mata fechada e muitos trechos inexplorados.