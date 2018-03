Encontrados turistas na Floresta da Tijuca-RJ Os três americanos que estavam desaparecidos desde ontem na Floresta da Tijuca, no Rio, foram encontrados na manhã de hoje pela equipe de bombeiros do Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, segundo informações do Corpo de Bombeiros. Os americanos se perderam quando foram passear na floresta no final da tarde de ontem. Os bombeiros só foram acionados à noite, quando começaram as buscas. De acordo com os bombeiros, os turistas foram levados para o antigo Restaurante Cabana da Serra, na Grajaú Jacarepaguá, onde a equipe de saúde do Grupamento de Socorro e Emergência (GSE) fez uma avaliação para saber o estado de saúde dos americanos e, em seguida, encaminhá-los ao hospital local.