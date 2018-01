Encontre amigos usando o celular

Descobrir onde cada um dos seus amigos está já não requer uma ligação ou a corriqueira pergunta "O que você está fazendo?". Desde quarta-feira passada, quem tem o Google Maps instalado no celular pode conferir o paradeiro de seus contatos em dois cliques. Batizado de Latitude, o serviço é uma evolução da função Meu local, disponível desde novembro de 2007. O Meu local tornava dispensável digitar o endereço de partida para a criação de uma rota. Usando informações das antenas de transmissão de telefonia móvel, o Google conseguia determinar a posição do aparelho e traçar um caminho para um destino qualquer a partir desse local. Para usar o Latitude, basta instalar a versão 3.0 do Google Maps para o celular apontando o browser do aparelho para www.google.com/latitude. O serviço está disponível para smarthphones rodando Windows Mobile, Android, Symbian S60 ou Blackberry OS. Os usuários de iPhone terão de esperar um pouco. A divulgação do posicionamento fica restrita aos contatos autorizados e pode ser programada para mostrar apenas a cidade – e não bairro ou rua, preservando a intimidade dos usuários. A localização de um celular pelo cruzamento de informações vindas das antenas de transmissão estreou comercialmente no Japão em 2001. Também chamada geolocalização por triangulação, é uma alternativa barata ao Sistema de Posicionamento Global (GPS). Apesar de ser menos precisa – determina posição com margem de erro de até 1 quilômetro contra os até 5 metros do GPS –, funciona em ambientes fechados e gasta pouca bateria do aparelho celular. COMO FUNCIONA - Baixe o Google Maps em http://google.com/latitude. - Instale no celular (ou computador caso deseje acompanhar o movimento dos amigos na página pessoal do Google). - Depois do login, convide aqueles com os quais quer compartilhar sua posição. É possível autorizar atualização automática do seu local ou só mediante sua autorização. - Se um amigo estiver por perto, use o SMS, o Google Talk Mobile ou ligue para marcar um encontro.