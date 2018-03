Encontro de jovens vira confusão em shopping do RS Um encontro de jovens se transformou em confusão dentro do Bourbon Shopping Wallig, na zona norte de Porto Alegre, no início da noite de quinta-feira. Alguns estabelecimentos comerciais fecharam suas portas temporariamente durante dois momentos mais tensos, por volta das 17 horas e das 19 horas, e voltaram a reabri-las depois. Em nota, o shopping informou que não houve tentativa de vandalismo. A Brigada Militar confirmou que não houve feridos e nem detenções.