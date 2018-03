Encontro de trios elétricos anima foliões em Salvador Na primeira participação no ano no Circuito Osmar (Campo Grande), em Salvador, na tarde de hoje, a vocalista do grupo Babado Novo, Cláudia Leitte, num traje inspirado no fogo - um dos quatro elementos da natureza, que ela homenageia este ano (os outros são ar, água e terra) -, causou exaltação de ânimos, ao chegar no Bloco Papa, à Casa de Itália. Ali, o trio elétrico de Cláudia encontrou o Bloco Beijo, comandado hoje pela banda Motumbá, do vocalista Alexandre Guedes. O encontro involuntário animou os foliões dos dois grupos e os cantores, contagiados, puxaram duas músicas em conjunto, Bororó e Caranguejo, unindo os fãs das duas bandas.