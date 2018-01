Encontro discute proposta do Google de difundir livros na rede A promessa do site de buscas Google de difundir 15 milhões de livros na internet mexe com os brios das bibliotecas nacionais de vários países, especialmente os que não são de língua inglesa. Para debater a questão, os presidentes dessas instituições na França, Jean-Noël Jeanneney, Alemanha, Elizabet Niggemann, e Brasil, Muniz Sodré, reúnem-se nas próximas segunda e terça-feira (dias 3 e 4), no Rio de Janeiro, para discutir os processos de passar seus acervos para suportes virtuais e a validade dessa iniciativa. "A digitalização é fundamental para a preservação e segurança dos acervos, pois o pesquisador acessa o documento sem manuseá-lo. Mas é preciso selecionar o que vai para a internet, pois a profusão de informação pode levar ao caos", diz Muniz Sodré. Sodré conta que recebeu uma oferta do próprio Google para digitalizar 2 milhões de itens da Biblioteca Nacional (um quarto de seu acervo), um investimento de US$ 10 milhões, que sairia de graça para a instituição. "É interessante, mas é preciso analisar bem as implicações políticas dessa doação, especialmente num ano eleitoral", comenta o presidente da BN. Atualmente, a Biblioteca Nacional tem 4 mil itens digitalizados e disponíveis na internet. Obras raras como a Bíblia de Mogúncia (editada por Johann Gutenberg), a primeira edição de Os Lusíadas, de Luís de Camões, a Gramática, de João de Barros (a primeira brasileira, de 1539), e a História da Província de Santa Cruz, de Gandavo (o primeiro livro que faz referências ao Brasil, no início do século 16), já estão na rede, assim como a coleção de mapas que vai do século 16 a 18 e a documentação sobre a escravidão no Brasil. A obra de Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha e outros clássicos brasileiros também estão lá.