Encontro mundial de couro será no Brasil O Conselho Internacional do Comércio de Couro decidiu, em sua reunião anual, realizada durante a Asia Pacific Leather Fair, que o próximo encontro da entidade será em São Paulo (SP). De acordo com o presidente do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, Luiz Bittencourt, o encontro será em janeiro de 2010, durante a Couromoda.