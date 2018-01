Encontro no Second Life vira casamento no mundo real

O amor realmente rompe fronteiras, até virtuais. Dois anos depois do casamento entre avatares no mundo virtual do Second Life (SL), um casal formado pela americana Rhonda Lillie, 37 anos, e o britânico Paul Hawkins, 41, vai se tornar real. Eles desfizeram seus relacionamentos na "primeira vida", se conheceram em 20 de julho e agora planejam o casamento. Veja também Second Life terá primeiro casamento gay brasileiro A mão da noiva foi pedida menos de 24 horas depois do primeiro encontro, no País de Gales. Eles se chamam pelos nomes dos avatares, Heart e Joe, e têm filhos na vida real. Rhonda diz que o primeiro encontro real dos avatares casados foi "sufocante". "Quando entrei pelo portão, olhei direto para ele e reconheci seu sorriso. A partir daí, foi uma avalanche de emoções", disse ao jornal Wales On Sunday. Cerimônias de casamento no Second Life são semelhantes às reais. A noiva entra com pai ou padrinhos com músicas típicas enquanto o noivo espera no altar. Cada cerimônia custa o equivalente em linden dollars (o dinheiro do metaverso) a R$ 35. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural.