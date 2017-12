Endividamento das famílias paulistanas cai em outubro, aponta FecomercioSP

No mês, 45,3 por cento das famílias entrevistadas disseram ter algum tipo de dívida, patamar também inferior aos 47,8 por cento apurados em setembro.

Na visão da FecomercioSP, a queda no nível de endividamento das famílias está ligada a um cenário de menor crescimento econômico, com inflação e juros em alta e menor geração de empregos no país.

"Nos últimos meses, o conjunto desses fatores tem deixado o consumidor mais cauteloso na obtenção de novos financiamentos, reduzindo gradativamente o nível de endividamento das famílias", afirmou a entidade, em comunicado.

A quantidade de famílias com contas atrasadas foi a menor desde janeiro de 2012, com 10,7 por cento apontando a situação, recuo de 8 pontos percentuais sobre um ano antes e de 1 ponto percentual na comparação com setembro.

Segundo a FecomercioSP, o cartão de crédito segue como principal tipo de dívida, utilizado por 63,1 por cento das famílias analisadas. Aparecem em seguida financiamento de carro (22,4 por cento), carnês (15,6 por cento) e financiamento de casa (15,1 por cento).

(Por Marcela Ayres)