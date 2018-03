Enem exigirá do aluno capacidade de relacionar temas

Exemplos de questões preparadas para a reportagem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) mostram que o novo Enem será não apenas mais longo, mas bem mais complexo. ?No Enem atual, o aluno não precisa, por exemplo, saber ciências. Uma pessoa que lê bastante pode ter um bom resultado?, explica o presidente do Inep, Reynaldo Fernandes. ?O novo exige mais conhecimento de conteúdo.?

O exame concentrava suas questões em interpretação de textos e linguagens e lógica, sem contar com perguntas de ciências, história e geografia. Já os vestibulares cobrem todas as áreas, mas tendem a se concentrar em perguntas com respostas muito específicas. Um exemplo, retirado da Fuvest de 2008, é uma questão que, após um pequeno texto, pergunta a qual movimento ele se referia: liberalismo, feudalismo, mercantilismo, escravismo ou corporativismo. ?Esse tipo de questão não cairá no novo Enem. Serão todas de contextualização e situações-problema?, diz Reynaldo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.