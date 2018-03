Enem recebeu 9,519 milhões de inscrições O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2014 chegou a 9,519 milhões, de acordo com dados divulgados neste sábado, 24, pelo Ministério da Educação. O número representa um aumento de 21,8% em relação aos 7,834 milhões de inscritos no ano passado. O prazo de inscrição terminou à zero hora de hoje e, portanto, de acordo com o ministério, os dados ainda são preliminares. Mesmo porque, para confirmar a inscrição, os candidatos devem pagar a taxa até a próxima quarta-feira, 28.