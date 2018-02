Enem tem prazo de inscrição prorrogado

Eduardo Campos (PE) e Teotônio Villela (AL) estavam preocupados com "impacto das chuvas e das enchentes". Muitos alunos ainda estariam recuperando os documentos necessários para fazer a inscrição.

Todos os candidatos precisam ter CPF próprio. Ontem, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região derrubou uma liminar contra obrigatoriedade do CPF.

As inscrições para o Enem têm de ser feitas pela internet, no portal inep.gov.br. O valor é de R$ 35, mas estão isentos os estudantes da última série do ensino médio em escolas públicas e os que comprovem a impossibilidade de pagamento.

O exame, nos dias 6 e 7 de novembro, será composto por uma redação e quatro provas, com 45 questões de múltipla escolha cada. No fim do ano, a nota do Enem poderá ser usada no sistema de seleção para a maioria das universidades federais.