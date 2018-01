Energia 'a vaca' é testada pelo laptop de US$ 100

O projeto One Laptop Per Child (OLPC), Um Computador por Criança, está testando uma nova fonte de energia de baixo custo para seu laptop XO: vacas. "Planejamos adaptar um dínamo (tirado de um carro Fiat velho) a um sistema de cintos e roldanas movimentado por vacas", escreveu Arjun Sarwal, da OLPC, num e-mail à lista de discussão da entidade datado de 21 de outubro. Sarwal e outros pesquisadores estão trabalhando na finalização do design do gerador de energia movido "a vaca". O objetivo é desenvolver uma fonte de energia com baixo custo que possa ser usada em vilarejos indianos. Sarwal trabalha em uma vila perto de Mumbai, onde a luz do sol não é "suficientemente forte" para geral energia. Também não há vento suficiente ou rios com força para gerar energia hidrelétrica e o custo de construção de uma usina termelétrica é muito alto. "Mas o vilarejo tem muitas criações de gado. Então decidimos pensar em algo para usar essa potencialidade", escreveu o pesquisador num outro e-mail. O dínamo usado no sistema foi tirado de um Fiat comumente usado por taxistas em Mumbai. O equipamento é vendido por preço muito baixo. A OLPC está perto de produzir o laptop XO, mas tem esbarrado nos custos de produção. A idéia original era vender o computador a US$ 100 cada, mas o preço já gira em torno de US$ 200. Um atraso nas fábricas da China pode fazer com que o XO chegue depois do previsto na América Latina.