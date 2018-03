Energia segue interrompida na Baixada Santista Depois de cerca de cinco horas sem luz, a energia foi restabelecida nos túneis da Anchieta e da Imigrantes no sentido São Paulo, de acordo com informações da Ecovias, concessionária responsável pela administração do sistema. No entanto, na Baixa Santista ainda segue interrompida, segundo a CPFL Piratininga, responsável pelo fornecimento na região.