Enfarte provocou morte de Sérgio Naya, confirma laudo Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) da Bahia atestam "enfarte do miocárdio" como a causa da morte do empresário e ex-deputado Sérgio Naya, encontrado sem vida no quarto do hotel em que estava hospedado em Ilhéus, no litoral sul baiano, em 20 de fevereiro. De acordo com os documentos elaborados pelo DPT de Salvador, e recebidos hoje pela titular da Delegacia de Proteção ao Turista de Ilhéus, Adriana Paternostro, os exames não registraram nenhuma substância tóxica no organismo de Naya nem indícios de morte violenta. O laudo anatomorfopatológico mostrou "hipertrofia cardíaca" e "arterosclerose coronariana moderada, compatível com enfarte do miocárdio".