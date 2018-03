Enfermeira grávida morta em assalto será enterrada hoje Será enterrado às 16h deste domingo, no Cemitério de Inhaúma, no Rio, o corpo da enfermeira Leslie Lima da Vitória, 32 anos, morta ontem à noite em um suposto assalto na esquina da Rua Miguel Gama com a Rua Fernando Esquerdo, próximo ao viaduto de Maria da Graça, na zona norte do Rio. O corpo de Leslie, que estava grávida de 6 meses, é velado na Capela Santa Cássia, em frente ao cemitério.