Engano com marchas pode ter provocado acidente no Tietê

SÃO PAULO - Em depoimento à Polícia Civil, Paulo Sérgio da Silva, de 57 anos, motorista do ônibus que atropelou os passageiros no Terminal Rodoviário do Tietê em São Paulo, na noite de domingo, 16, afirmou ter se enganado com o câmbio do ônibus.

Uma mulher morreu e cinco ficaram feridas no acidente quando o ônibus da viação Itapemirim dirigido por Paulo Sérgio invadiu uma plataforma de embarque.

Até as 0h20 desta segunda-feira, não havia sido divulgado o estado de saúde dos feridos nem a identidade da vítima fatal. Os feridos foram levados para os prontos-socorros da Santa Casa e do Hospital do Mandaqui.

O motorista será indiciado por lesão corporal e homicídio culposo, segundo informou a Polícia Civil.