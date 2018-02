Engavetamento com 10 carros deixa ferido na Imigrantes Um acidente envolveu dez veículos na manhã desta quinta-feira, 05, no km 23 da rodovia Imigrantes, altura de São Bernardo do Campo, na região do ABC paulista. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida. O engavetamento ocorreu por volta das 6h30, no sentido São Paulo, e bloqueou duas faixas da esquerda. Segundo a Ecovias, concessionária que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes o acidente provocou dois quilômetros de congestionamento. Cerca de uma hora depois, a pista já estava totalmente liberada