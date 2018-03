Engavetamento interdita a Raposo Tavares, em SP Cerca de 12 veículos se envolveram em um acidente hoje no km 29 da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia, na Grande São Paulo. Segundo informações iniciais, uma carreta perdeu o freio e colidiu com os outros veículos no sentido São Paulo, por volta das 18 horas.