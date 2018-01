Engenharia da USP dá sinal verde a laptop de US$ 100 O projeto Um Computador por Aluno (UCA), que estuda a possibilidade de uso de computadores portáteis de baixo custo nas escolas públicas, foi avaliado positivamente e recebeu uma recomendação preliminar de que seja continuado até uma avaliação final. A sugestão foi feita pelo Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP), pelo Centro de Pesquisas Renato Archer (Cenpra) e pela Fundação Centros de Referência em Tecnologias Inovadoras (Certi), como resultado de uma avaliação da viabilidade tecnológica, econômica e pedagógica, solicitada em setembro de 2005 pelo Ministério de Ciências e Tecnologias (MCT). Proposta O projeto UCA nasceu como um estudo da proposta feita ao governo brasileiro, no início do ano passado, pela organização não-governamental One Laptop Per Child (OLPC - Um Computador Portátil por Criança), ligada ao Massachusetts Institute of Technology (MIT), que pretende vender 1 milhão de computadores portáteis a países que ambicionam ampliar a inclusão digital nas escolas, com custo de US$ 100 por unidade. Roseli de Deus Lopes, coordenadora da avaliação feita pela USP, disse que independentemente do governo comprar o lote de 1 milhão de laptops oferecidos pela OLPC, os pesquisadores e educadores brasileiros ganharão grandes possibilidades em pesquisa e desenvolvimento. ?Esse protótipo muda paradigmas de aplicações?, afirma a professora da USP. Mesmo sem os protótipos dos aparelhos, a equipe da USP avaliou a proposta e as placas-mães que serão usadas nos computadores portáteis. Uma das principais características desse computador é seu sistema de conexão sem fio, denominado Mesh. De acordo com avaliação da USP, basta que um computador esteja conectado à internet, para que todos demais aparelhos com mesma tecnologia, localizados a uma distância mínima, também tenham acesso ao conteúdo online, formando uma rede. ?Além de ser portátil, os laptops estarão sempre conectados?, explica a professora da USP. Como sistema operacional, os computadores usarão um programa de software livre com linguagem Linux, sem custos de direitos autorais. As equipes que avaliam a placa-mãe estudam as possibilidades de desenvolvimento de softwares específicos para uso no Brasil. Sabe-se que eles não terão um disco rígido para armazenar dados, mas um drive para leitura e gravação de dados em CDs. Assim, o desempenho da máquina está ligado à sua memória de trabalho e aos programas que utilizará. A principal crítica ao aparelho é o fato de apresentar baixa performance em comparação com computadores portáteis convencionais. Porém, Lopes diz que, dentro das possibilidades, essa é uma boa oportunidade para promover a inclusão digital entre os estudantes brasileiros. ?Hoje, é tecnologicamente possível, se eu quiser ter uma solução portátil e de baixo custo, que possa ser utilizada nas escolas?, defende.