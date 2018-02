Engenheiro pode ser preso após prédio desabar na BA O delegado Adailton Adan afirmou hoje que pode pedir a prisão preventiva do engenheiro Eduardo Wesley Lima de Aquino. Ele é o responsável pelas obra do prédio de sete andares que desabou sobre uma casa no bairro de Pernambués, em Salvador, no último sábado, deixando três mortos e duas crianças feridas. Aquino ainda não foi localizado pela polícia para receber a intimação para depor. De acordo com Adan, o desaparecimento do engenheiro justifica o pedido de prisão por obstrução das investigações.