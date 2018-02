Engenheiro propõe usina de biodiesel em Copacabana Os 70 hotéis e 120 bares e restaurantes de Copacabana, na zona sul do Rio, descartam 130 mil litros de óleo de cozinha por ano, em geral na rede de esgoto. Preocupado com o problema ambiental causado pelo descarte inadequado, o professor Rogério Valle descobriu que é possível construir uma usina de biodiesel para aproveitar esse óleo, pagando depois os custos de instalação e manutenção com a venda do produto. O plano engloba uma cooperativa de coleta seletiva, que venderia o óleo para a usina.