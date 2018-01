O setor de microcomputadores, os chamados "netbooks", que nada mais são do que computadores portáteis de baixo custo usados basicamente para navegar na internet, vêm ganhando mercado e já assusta os grandes fabricantes de PCs. Essas máquinas ainda pouco difundidas chegam a custar apenas US$ 300. As pioneiras nessa categoria também são empresas pequenas, como a Asus e a Everex, ambas de Taiwan. Segundo a IDC, uma empresa de pesquisa de mercado, a categoria crescerá de menos de 500 mil aparelhos em 2007 para mais de 9 milhões em 2012. Leia a reportagem completa no caderno Economia&Negócios desta terça. Com o aumento no número de softwares e programas online os "netbooks", que possuem disco rígido pequenos, podem muito mais do que simplesmente navegar pela web. Clique aqui e saiba tudo sobre os softwares online. Enquanto os "netbooks" não decolam, 2008 é definitivamente o ano do notebook. As vendas de computadores portáteis cresceram mais de 150% no Brasil de 2007 para 2008. E para ajudar você, o Link preparou um guia super completo com tudo que você precisa saber na hora de comprar o seu. Recentemente a guerra dos mininotebooks esquentou no Brasil com a chegada do modelo da Positivo com tela de apenas 7 polegadas e da HP que pesa 1,2 kg. Esse último disponível apenas para o mercado corporativo. Antes deles o Asus EEE, um autentico "netbook", já havia chegado ao País no final do ano passado. Ficou curisoso? Confira aqui o nosso teste exclusivo.