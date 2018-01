Ensine a sua máquina a poupar Para cumprir a sua parte na preservação do planeta e utilizar a tecnologia de modo consciente, configure as Opções de Energia do PC e do laptop, o que reduz até pela metade o gasto de energia. "Temos dados que mostram que até 90% dos computadores do mundo não estão com o sistema de gerenciamento de energia ativado, embora o sistema operacional esteja preparado para fazer isso", alerta John Skinner, diretor de Marketing de Eco-Tecnologia da Intel. Para fazê-lo no Windows XP é preciso clicar em Iniciar e, depois, em Painel de Controle. Ali deve-se escolher o ícone Opções de Energia. Na aba Esquemas de Energia, selecione o perfil Casa/Escritório ou Notebook dependendo da máquina que estiver mexendo. Esses perfis são os estabelecidos de fábrica, mas podem ser melhorados. Nas caixas Monitor e Discos Rígidos é possível autorizar o desligamento automático após um breve período de inatividade, como 15 ou 20 minutos. Não precisa se assustar: enquanto você faz um lanche e seu PC ambientalmente responsável diminui sozinho o ritmo, ele guarda o sistema – e seus dados – na memória RAM. É recomendado também autorizar a hibernação na aba de mesmo nome. Nesse modo, a máquina salva suas ações em um arquivo no HD e se desliga. Quando for usada novamente, recorre a esse arquivo para recuperar o sistema. No Windows Vista, ativar o sistema de gerenciamento é bem parecido. Mas, se você não quer se arriscar a mexer no Painel de Controle, pode baixar o software de gerenciamento de energia Edison (www.verdiem.com), que usa uma barra deslizante e é bem intuitivo. Se você é um usuário convicto de computadores, sua conta de luz provavelmente está acima da média brasileira: entre R$ 27,36 e R$ 59,04 por 114 kWh ao mês. Segundo cálculos do selo de eficiência energética dos EUA EnergyStar, um PC equipado com um processador de dois núcleos (como o Athlon X2, da AMD, ou o Core 2 Duo, da Intel), placa de vídeo dedicada e um monitor de tubo (CRT) de 17" ligado o dia todo consome 132 kWh ao mês ou 1.589 kWh ao ano. Entre R$ 25,08 e R$ 54,14 ao mês e R$ 300,96 e R$ 649,44 ao ano só com a máquina! Com a habilitação do modo de economia de energia, o PC não gasta mais do que 24 kWh ao mês ou 291 kWh ao ano. Comprar uma régua com opção de desligamento em separado de cada tomada também ajuda ao bloquear a dissipação existente na conexão mesmo com o aparelho desligado. A troca do monitor CRT por um LCD também compensa: são 28 kWh poupados ao mês ou 343 kWh ao ano. J.R.