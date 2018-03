Entenda a independência e suas conseqüências

A província sérvia de Kosovo declarou neste domingo sua independência da Sérvia. O primeiro-ministro de Kosovo, Hashim Thaci, convocou uma sessão especial no Parlamento, em Pristina, e o Parlamento aprovou por unanimidade a declaração. A independência da província foi um processo longo e que deve trazer conseqüências para todos os países da região dos Bálcãs. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que seria ilegal e imoral a comunidade internacional reconhecer a independência da província. O governo sérvio também anunciou que irá congelar as relações diplomáticas com os governos que reconhecerem a República do Kosovo. A BBC compilou uma série de perguntas para ajudar você a entender as principais questões envolvidas na independência. Qual era o status de Kosovo antes da independência? Apesar de ter sido formalmente uma Província da Sérvia, Kosovo foi administrado pela Organização das Nações Unidas (ONU) desde 1999, mas tinha seu próprio governo e Parlamento. A ONU assumiu o poder depois que uma ofensiva da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) forçou a saída de tropas sérvias, que eram acusadas de perseguir a população albanesa, majoritária em Kosovo. Na época, o governo sérvio alegou que suas forças estavam respondendo a um levante de separatistas albaneses armados. Isso evitaria que Kosovo se anexasse à Albânia ou tivesse suas regiões de predominância sérvia separadas para se tornarem parte da Sérvia. Qual a posição da Sérvia e da Rússia sobre a independência? A Sérvia rejeita a declaração de independência afirmando que é "um ato de separação evidente e unilateral, de uma parte do território da República da Sérvia e... então sem validade". Durante uma declaração transmitida pela televisão sérvia, o primeiro-ministro, Vojislav Kostunica, O presidente russo Vladimir Putin já deixou claro que o reconhecimento de uma declaração unilateral de independência "seria imoral e ilegal". A Rússia é, tradicionalmente, uma aliada da Sérvia e teme uma expansão da União Européia na região dos Bálcãs. O bloco ofereceu, recentemente, um acordo interino a Belgrado, o que abriria caminho para a integração à União Européia. Além destes, Bósnia-Herzegovina e Montenegro também não reconhecem a independência. O que vai acontecer com a minoria sérvia? Os sérvios são predominantes em Kosovo no norte do território, na região do Rio Ibar. Estima-se que 120 mil pessoas façam parte desta minoria. Há o risco de os sérvios da região responderem a uma declaração de independência proclamando sua própria autonomia, erguendo barricadas nas estradas principais e criando verdadeiras fronteiras. Antes de declarar a independência, Thaci afirmou que os direitos dos sérvios que vivem no território seriam protegidos. "Kosovo é a pátria de todos os seus cidadãos. Kosovo está criando sua identidade democrática", afirmou o primeiro-ministro. "Vamos trabalhar pelos direitos e pela proteção de todas as propriedades e garantimos isso. Vamos intensificar a proteção das minorias", disse. Existe o risco de violência? Soldados da Otan, que são 16 mil na região, aumentaram o nível de alerta especialmente em áreas onde existe convívio entre as etnias. Comandantes prometem mais patrulhas. A questão mais importante é se estes militares poderão controlar pontos como a principal cidade do norte, Mitrovica, onde vivem sérvios, ou áreas ao sul, onde vivem membros da etnia albanesa. A aliança foi fortemente criticada em 2004, quando as tropas de paz não conseguiram reprimir ataques de kosovares albaneses a sérvios. Até que ponto a violência poderia se espalhar? Na pior hipótese já imaginada, os 60% de kosovares sérvios que vivem ao sul do Rio Ibar seriam retirados violentamente de suas casas, enquanto os kosovares albaneses que vivem no norte seriam expulsos. Mas a violência pode ir além. Há grandes comunidades albanesas vivendo na Macedônia e em Montenegro, que poderiam, em teoria, pegar em armas e lutar por uma união com Kosovo. O primeiro-ministro da Sérvia também já sugeriu que o país poderia responder anexando a parte sérvia da Bósnia a seu território. A ONU vai sair de Kosovo? A União Européia deve gradualmente assumir muitas das funções da ONU, mas há a expectativa de que a organização mantenha alguma presença no território no futuro próximo. O bloco europeu pretende enviar uma missão de 1,8 mil policiais e juízes a Kosovo. Eles também planejam ter um "escritório internacional civil" no território, cuja função seria supervisionar a implementação do plano de Ahtisaari. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.