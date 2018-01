Entenda como funciona o sistema de links patrocinados Os sites de busca, cada qual com sua tabela, cobram por cada clique feito nos links patrocinados. As empresas podem escolher quantas palavras e variações (incluindo erros ortográficos) quiserem. Quando mais de uma empresa quer aparecer no resultado de pesquisa de uma mesma palavra, faz-se um leilão e quem pagar mais, aparece em primeiro lugar. As empresas monitoraram dia a dia o desempenho de cada palavra. "Palavras que geram muito clique e pouca venda são trocadas imediatamente", afirma Eric Daniel Pacini, presidente da WebTraffic. Nos EUA, há casos de palavras que chegam a custar R$ 100, tamanha a demanda. Há algumas discussões éticas - como, por exemplo, o patrocínio de links usando marcas concorrentes - e cada site de busca tem seu próprio código. Mas o próprio modelo de pagamento por clique restringe as pessoas de pegarem carona na fama alheia. Pacini conta a história de um cliente que vendia CDs pela rede que patrocinou o nome da cantora Britney Spears. Porém, quando circulou a notícia de que a garota perdera a virgindade, os acessos ao link dispararam. "Retiramos o patrocínio no mesmo dia", explica.