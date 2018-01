Entenda como vai funcionar a Portabilidade Numérica A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) realiza nesta quinta a primeira de uma série de três audiências públicas sobre a portabilidade de números telefônicos entre operadoras. A portabilidade permitirá ao usuário trocar de operadora de telefonia - fixa ou móvel - mantendo o número do telefone, dentro de seu código de área. Com o sistema, a Anatel acredita que a competição entre as operadoras vai aumentar, o usuário terá acesso a melhores serviços e as tarifas devem cair. Os principais beneficiários do sistema serão os 350 maiores municípios brasileiros, onde vivem aproximadamente 50% da população. Nesses municípios estão as chamadas ´operadoras entrantes´, que ingressaram no mercado há poucos anos e são uma alternativa às empresas que herdaram o sistema Telebrás. O serviço de troca de operadora e manutenção do número será pago. De acordo com a Anatel, todo o processo de transferência do número será concluído em três dias. As próximas discussões serão no Rio de Janeiro e em Fortaleza. Após o prazo de consulta e discussão pública, a Anatel fará a análise técnica das contribuições da sociedade e levará a proposta final para votação no conselho diretor da agência. A expectativa é de que a partir de janeiro de 2007 as operadoras comecem a implantar o serviço, embora as operadoras ainda queiram discutir com a agência maneiras de amortizar os custos da implantação deste sistema. De acordo ainda com a Anatel, a portabilidade deverá estar em pleno funcionamento em 18 meses. A proposta pode ser encontrada no site da agência e ficará disponível para contribuições até o dia 23 de outubro.