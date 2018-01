Entenda o isolamento acústico e o anti-ruído Em meio à disputa do mercado de fones de ouvido, surgem dois termos que podem causar confusão na cabeça do consumidor: isolamento acústico e sistema anti-ruídos. Os fones com isolamento acústico são moldados em um formato que tenta impedir ao máximo a passagem de ruído do ambiente. Para que isso seja possível, os modelos têm formato intra-auricular. O isolamento, nesse caso, é físico: o fone preenche o canal do ouvido e impede a entrada de som, independentemente de o aparelho tocar música ou não. Já os fones com sistema anti-ruído apresentam uma tecnologia específica que capta o som ambiente por meio de um pequeno microfone, neutralizando-o. Esses aparelhos costumam ter formato de tiara e fones que cobrem totalmente a orelha, formando uma espécie de concha (usam pilhas AAA). O Link testou aparelhos com isolamento acústico e sistema anti-ruídos. No primeiro caso, vale ressaltar que o isolamento só acontece mesmo quando o encaixe dos fones cai perfeito no ouvido – o que depende muito do material que reveste a ponta do aparelho. Em relação ao sistema anti-ruídos, quando funciona, a diferença é clara: é como se fosse ligada uma opção de "silêncio" no aparelho (como pode ser atestado com o fone SBC HN 110 da Philips, R$ 499). Em outros casos, a frustração é evidente – mesmo com a opção ligada, parece que nada acontece (como rolou com o Coby CV-E195, R$79). F.P.