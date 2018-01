Entenda os termos e acerte na compra Muita gente fica confusa em meio a saraivada de termos associados as digitais. Pensando nisso, o Link preparou um guia para você não ter dúvidas na hora da compra e acertar na máquina. Afinal, você sabia que tão ou mais relevante que a resolução (o número de megapixels) oferecida pela câmera é a qualidade da sua lente? Outra dica importante é tentar experimentar a câmera antes de comprá-la para verificar a que melhor atende o seu perfil. RESOLUÇÃO - Medida em megapixels, ela indica o quanto uma imagem pode ser ampliada em papel. Para fotos no tamanho padrão de 10 por 15 centímetros, por exemplo, 3 megapixels já é o suficiente. Fazer fotos em tamanho maiores do que esse, caso você deseje imprimir no tamanho convencional, apenas servirá para ocupar mais espaço no seu cartão de memória; ZOOM - Quanto mais zoom, melhor, claro, mas o único a ser considerado é o óptico (obtido pelas lentes). Com relação ao zoom digital (artificialmente gerado), o mesmo efeito pode ser obtido por meio de um software de edição de imagens, sem que você perca qualidade na captação; LENTES - Elas têm influência decisiva na qualidade da foto, uma vez que a luz passa por elas antes de formar a imagem que será gravada. Prefira as marcas conceituadas, como Leica, Carl Zeiss, Schneider, etc.; ESTABILIZADOR - Talvez a principal vantagem das câmeras mais modernas. Aqui também há dois tipos: o óptico (ou mecânico), que mexe as lentes e/ou o sensor CCD para compensar alguma tremida, ou o digital, que eleva o ISO para possibilitar uma maior captação da luz, e aumenta a velocidade do obturador, para tentar congelar a imagem; SENSIBILIDADE - Indicado pelo ISO. Quanto maior o seu número menos luz será necessária no momento da captura; CCD - O "filme" das máquinas digitais. É ele que captura a imagem e converte cada sinal de luz e cor em sinais digitais (pixels); DETECTOR DE FACES - Ele identifica os rostos das pessoas presentes na cena e ajusta o foco em função delas.