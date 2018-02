Enterrada família brasileira morta em enchente na Itália

Os caixões do pai, da mãe e dos dois filhos foram velados por três horas, cobertos com as bandeiras do Brasil e da Itália, mas ficaram lacrados a pedido de parentes. Depois, foram levados para o cemitério da cidade. Morreram o agricultor Izael Pessoni, de 42 anos, a mulher dele, Cleide Mara, de 39 anos, o filho Weriston, de 21, e a filha Laine Kellen, de 17.

Eles dormiam no porão de uma casa quando houve a enchente e a água subiu muito rápido. O governo da ilha onde residiam arcou com a despesa do traslado dos corpos para o Brasil, uma vez que três das quatro vítimas também tinham cidadania italiana. A família se preparava para voltar a morar no Brasil em 2014.