Enterro de PM atropelado será amanhã em Osasco Será enterrado neste domingo, 5, em Osasco, o corpo do policial militar que morreu atropelado na manhã de hoje na Rodovia Anhanguera. Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o enterro está marcado para as 10 horas no Cemitério Parque dos Girassóis, em Osasco. O cabo Barros morreu quando parou para atender a ocorrência de um acidente junto com outros dois policiais da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam), no km 17 da rodovia, sentido interior. Cada um deles estava em uma moto e, segundo a PM, os três foram atropelados por outras três motos que passavam pelo local.