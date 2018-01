Enterros em Israel ganham transmissão pela Web Uma associação funerária israelense - entidade muito conservadora do judaísmo - lançou um novo site na internet no qual oferece não apenas a localização exata de cada túmulo, mas também transmissões online dos enterros para quem não puder assistir ou não suportar o sufocante calor da região. A renovação tecnológica começou pela filial de Tel Aviv, que garante que o custo deste novo serviço será "popular", pois apenas "cobrirá as despesas". Até alguns anos atrás, só eram permitidos em Israel os enterros religiosos e, embora já não seja obrigatório, pois há "cemitérios seculares", a associação ortodoxa continua enterrando, a cada ano, cerca de oito mil pessoas na área metropolitana de Tel Aviv. Para adaptar-se aos novos tempos, foi autorizada a introdução de todo tipo de elementos alheios à estrita lei ortodoxa judaica, como a presença de músicos nos funerais e até apresentações multimídia sobre a vida dos falecidos, além de versículos e salmos. O investimento com o site e os serviços oferecidos pela internet foi de mais de US$ 100 mil. "O lançamento do site é parte de uma reforma geral para benefício público", disse ao jornal "Yediot Aharonot" o diretor da associação funerária.