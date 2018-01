Entidade confirma que proteção do HD DVD foi quebrada O AACS Group, consórcio responsável pelo desenvolvimento do sistema de proteção contra cópias AACS (Advanced Access Content System) confirmou nesta semana que o sistema foi realmente quebrado. A entidade confirmou que alguns discos do formato HD DVD foram copiados, o que confirma a quebra no sistema de proteção, feita pelo hacker identificado como muslix64, e que aconteceu no final do ano passado. Mas o grupo também afirma que a brecha é limitada e que não invalida por completo a plataforma AACS, já que o grande tamanho dos arquivos e o custo elevado de discos de alta definição graváveis torna inviável a produção de cópias piratas (discos HD DVD de dupla camada podem guardar até 30 GB de dados). A tecnologia AACS é utilizada também pelo formato concorrente do HD DVD, o Blu-ray, o que tem preocupado toda a indústria do cinema envolvida na promoção dos dois formatos. O AACS Group ainda não confirmou se vai liberar alguma correção no sistema de proteção para evitar a brecha encontrada pelo hacker.