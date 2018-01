Entidade questiona programa de troca de baterias do iPhone Uma entidade de defesa do consumidor dos EUA quer entrar com uma ação contra a Apple por conta do programa de troca de baterias do iPhone. Como está estruturado atualmente, o iPhone teria o mesmo tratamento de um iPod, ou seja, o usuário precisaria enviar seu aparelho para uma oficina autorizada que faria a troca do componente, enviando o celular mais tarde de volta ao dono. A entidade quer que a empresa crie um novo procedimento para esta troca. Diferente de outros celulares, a bateria do iPhone não pode ser trocada pelo usuário, ficando selada dentro do corpo do aparelho. Uma tentativa de troca faria com que o dono do iPhone perdesse a garantia do aparelho. A Foundation for Consumer and Taxpayer Rights, dos EUA, já enviou uma carta registrada para a Apple e AT&T, operadora que detém a exclusividade do iPhone para os EUA, reclamando que os usuários não sabem ao certo quais são os procedimentos em caso de troca e que não está claro quanto custará trocar a bateria do aparelho. A Apple alega que o serviço fora do prazo de garantia custará cerca de US$ 86, incluindo a substituição de bateria mais despesas de envio, para um prazo de três dias úteis. Nos EUA, o iPhone é vendido em modelos com 4GB e 8 GB de capacidade, e que custam, respectivamente, US$ 499 e US$ 599.