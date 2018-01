Entidades de software e games fazem balanço de ações contra pirataria A Associação Brasileira das Empresas de Software (Abes), a Business Software Alliance (BSA) e a Enterteinement Software Association (ESA) divulgaram o balanço das ações de combate à pirataria, realizadas em agosto. Ao todo ocorreram no período 55 ações em todo o Brasil, com destaque para Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas e Recife e que resultaram na apreensão de 95 mil cds, além de 12 computadores e 6 HDs. No mesmo período foram retirados do ar 24 sites de empresas que comercializavam softwares piratas e cerca de três mil anúncios destinados à divulgação do comércio de produtos ilegais. Durante o mês as entidades registraram um total de 630 contatos, por e-mail e por telefone, dos quais 180 referiam-se a denúncias contra o comércio ou uso de programas piratas. Como conseqüência, a BSA enviou 150 notificações extrajudiciais às companhias infratoras que resultaram em 5 ações judiciais. ?Esses índices reforçam o empenho da Abes e da BSA no sentido de conscientizar a população sobre os prejuízos causados pela utilização de softwares ilegais. Somente em agosto registramos um crescimento de 45% do número de denúncias em relação ao período anterior?, enfatiza o coordenador do Grupo Antipirataria da Abes, Emílio Munaro. De acordo com uma pesquisa divulgada este ano pela BSA, o índice de pirataria de software no Brasil, em 2005, foi de 64%, 29 pontos percentuais acima da média mundial. Isso representou uma perda para a indústria nacional de US$ 766 milhões.