Entidades de software fazem balanço do combate à pirataria A Abes, a BSA e a ESA, entidades que representam, respectivamente, as empresas brasileiras e internacionais de software e a indústria de games, anunciaram que as ações de combate à pirataria em fevereiro resultaram em 60 operações em todo o Brasil e tiveram por conseqüência a apreensão de 330 mil CDs contendo programas piratas. Além disso, quatro laboratórios dedicados à produção de cópias foram fechados. As entidades também retiraram do ar 24 sites que comercializavam softwares piratas e 1,4 mil anúncios destinados à divulgação do comércio de produtos ilegais. "Em fevereiro registramos um crescimento de 340% do número de CDs apreendidos em relação ao mês anterior. Isso demonstra todo o empenho das iniciativas pública e privada no sentido de unir esforços para coibir essa prática no país", ressalta Emílio Munaro, coordenador do Grupo Antipirataria da Abes.