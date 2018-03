Entra em vigor a nova Lei Nacional de Adoção Entraram hoje em vigor as novas normas de adoção de crianças e adolescentes no País, com a publicação da Lei nº 12.010 no Diário Oficial da União (DOU). A chamada nova Lei Nacional de Adoção, sancionada ontem pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, unifica em todo o País um cadastro de crianças e adolescentes em condições de serem adotadas e também de pessoas que se dispõem a adotá-las.