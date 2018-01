Entrada: Os votos dos comilões Anna Angotti & Demian Takahashi Coxinhas de rã com alho - Marcel Ainda que o tutano do Ici ocupe o meu pódio pessoal de melhor entrada de São Paulo, rendi-me à pressão do Demian pelas coxinhas de rã: "É como dizem: lembra frango, só que a carne é mais delicada, elástica, tem mais sabor...", ele argumentava. "Tá bom, eu voto, mas só se você parar de comparar com frango." Veja também: Comentários sobre os outros indicados: Ostra empanada com tapioca marinada - D.O.M Tutano - Ici Tortilla clássica de batata, ovo e cebola - Maripili Tartar de vieiras com calda de beterrabas - Eñe Uovo mollet in camicia con purea di pupunha e salsa al funghi (ovo mollet empanado servido com purê de pupunha e molho de cogumelo) - Così Coxinhas de rã com leve creme de alho e azeite de cebolinha francesa - Marcel Terrine de foie gras - La Brasserie Blog Alhos, passas e maçãs Ovo mollet empanado - Così Ovo mollet ou ovo perfeito? Não importa o nome: esse mollet é perfeito. Uma casca finíssima de empanado cobre a clara endurecida. Ao cortar, a gema escapa sobre o purê de pupunha e de cogumelos. Imagem vulcânica da lava-ovo (ou gema-lava?). Braulio Pa smanik Ostra empanada - D.O.M. A ostra quentinha guarda os sabores do mar, que explodem na boca e transformam o resultado final. E as bolinhas de tapioca e ovas de salmão completam com aroma e textura esta entrada vencedora. Flávio Siqueira Tartar de vieiras - ene Uma tapa de respeito é o mínimo que se pode dizer desta refrescante entrada. As vieiras, leves, frescas e com traços ácidos, são acompanhadas de um suave molho de cítricos. A harmonia é assegurada por um molho à base de beterraba, que enlaça os braços do doce aos ombros do cítrico. Jacques Trefois Ostra empanada - D.O.M. Magnífica ostra, graúda e saborosa, que comi ainda morna com fino gosto do mar, este sabor incrementado por tapioca, ova de salmão e pimenta. Uma pequena obra de arte da gastronomia. Janaina Fidalgo Tutano - Ici Bistrô Dentro de dois despretensiosos, mas bem vestidos ossinhos, esconde-se a essência do sabor da carne. O mérito, aqui, está na mínima interferência da cozinha, minimalista até na apresentação. Puro deleite. Luiz Américo Camargo Ostra empanada - D.O.M. Uma ostra é um prato completo em si. Dá para interferir em algo naturalmente perfeito? Deu. E essa ostra empanada, arremessada para um contexto que evoca sabores orientais, brasileiros, contemporâneos, provoca uma série de sensações dentro da boca para desaparecer de repente. Luiz Horta Ostra empanada - D.O.M. É um dos grandes pratos de Alex Atala. Não é nada fácil fazer ostra quente ter charme. Esta é uma criação feliz e genial, a mistura de verdadeiro e simulado, de picante e marinho, de empanado seco e úmido... Adoro esse prato, e ele não me decepcionou. Neide Rigo Tartar de vieiras - ene A apresentação é primorosa, e já comecei gostando do brotinho com a redução aveludada de beterraba, curry e laranja. Mas o que interessa mesmo é que o tartare chegou com temperatura fria agradável, sal correto e tempero leve e muito saboroso. Patrícia Ferraz Tutano - Ici Bistrô Foi minha grande surpresa nesta edição do Prêmio. A untuosidade se combinou perfeitamente com o toque de alho e de salsinha, o sabor era de uma delicadeza impressionante. E, para quebrar a gordura, tinha a torradinha crocante. Roberto Smeraldi Tortilla - Maripili Uma tortilla correta e legítima. Tudo no ponto certo: altura, umidade interna, corte e desmanche da batata e frescor dos ovos. Merece o prêmio por execução, simplicidade e respeito da tradição. Familiar até para quem nunca comeu tortilla em família. Silvio Giannini Tortilla - Maripili Para se sentir conectado "espiritualmente" com a Espanha, vá ao Maripili e peça apenas "un pincho de tortilla" - escoltado por um expresso. Equivale a pousar no Aeroporto Internacional de Barajas. Tem volume, altura, umidade e integridade dignos das tortillas das melhores cafeterias madrilenhas.