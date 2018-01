Entre a proposta e a execução

Enem y A ideia é cruzar informações do desempenho dos alunos e sua situação socioeconômica. Os dados eram muito pesados, dificultando o trabalho. Nesta semana, no entanto, o integrante Alexandre Gonçalves conseguiu importá-los e o grupo dará continuidade ao projeto.

Mapa do emprego y O grupo formado por cinco pessoas, entre eles três programadores, quer criar uma forma agradável de se visualizar e relacionar dados, como idade, salário, tempo de serviço, rotatividade, etc. A tabulação deve terminar nesta semana e o site virá em seguida.

Imóveis em SP y O objetivo deste projeto é mapear todas as informações sobre os imóveis de São Paulo. Partindo de dados extraídos do Diário Oficial, o grupo espera tabular todos as informações ainda nesta semana e, ao final, criar um site aberto ao público.

Para onde foi meu voto? y Integrantes do grupo se encontraram depois do evento. No paraondefoimeuvoto.com. br, já no ar, é possível acompanhar o mandato de um vereador de São Paulo e os projetos de lei propostos por ele. O grupo ainda quer melhorá-lo e acrescentar valor gasto por gabinete, gráfico de propostas aprovadas e reprovadas e presença em sessões plenárias. Eles já possuem uma grande base de dados, mas buscam as informações restantes. "Queremos deixar o site preparado e fácil para que interessados possam estender o projeto aos seus municípios", diz o participante Wesley Seidel.