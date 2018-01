entre-linhas Anunciada pela Record como tecnologia trazida exclusivamente pela emissora da Suíça para os Jogos Pan-americanos do Rio, o dart fish, que congela o passo-a-passo dos atletas durante as competições, é recurso presente na Globo desde 2001. Lágrimas à vista em Milagres do Amor, próxima novela das 6 da Globo. No elenco da trama, que estréia em agosto, estará a menina Bruna Marquezine. Associação Brasileira de TV por Assinatura, a ABTA anuncia amanhã seus números mais recentes e o menu de seu encontro anual, que será de 7 a 9 de agosto, no ITM Expo, em Sampa. Jô Soares volta a gravar hoje, após breves férias, e diversos medalhistas do Pan devem passar pelo programa esta semana. O canal VH1 estréia amanhã, às 23 horas, o reality show Papai Hogan Sabe Tudo, com o campeão de luta livre Hulk Hogan numa versão lar, doce lar. Fani e Rodrigo Faro gravaram participação no Casseta & Planeta Urgente, ainda sem data para ir ao ar. A dupla é perseguida pelo rei dos paparazzi, vivido por Reinaldo. Ivete Sangalo está por toda parte. Amanhã, a cantora conversa com Luciano Amaral no Fala + Joga, da Play TV, às 21h30. A Universal anuncia para 29 de agosto o lançamento do box com a 1ª temporada de Heroes. Além dos 23 episódios, a caixa traz extras com making of, cenas inéditas, dublês e perfis.