Entre na panelinha do Twitter Twitter costuma ser chamado de microblog. Mas está mais para uma conversa pública. Uma panelinha de amigos que se seguem e são seguidos por outros. Em vez de você mandar uma mensagem curta pelo MSN para seus amigos, coloca no Twitter. Mas atenção: todo mundo pode ler o que você escreve. Mas sabendo quem te segue, você pode garantir o contato com seus amigos. É mais uma rede social. Veja também: #twiceitas Receitas picadinhas Em 140 toques, a cozinha do Alinea Foodfeed: comendo sem culpa pelo Twitter Glossário do twitês O barato do Twitter é o limitador de caracteres. Como os torpedos de celular - inclusive seu uso foi pensado para este fim -, você só pode digitar 140 toques. Quer começar a usar? É só entrar no site do Twitter (http://www.twitter.com/) e criar sua conta. Não tem versão em português, só em inglês e japonês! Depois você cria o seu login, que será seu nome no Twitter. Ele será também seu endereço no site: http://www.twitter.com/paladar_Estadão Daí você pode começar a procurar amigos e segui-los, basta clicar em 'follow' debaixo da foto. Para escrever? Preencha o campo branco grande no topo da página. Ele vai contando o espaço que falta para você encher sua mensagem. Agora que você já sabe, pode começar a twittar! Algumas dicas rápidas: @nome - quando você quer citar alguém ou falar especificamente com uma pessoa use @nomedapessoa. Por exemplo, você quer falar comigo, escreva: @analucia qual o endereço do Twitter do Paladar? #tag - você quer falar de um assunto em discussão, use #tag. Por exemplo: #twiceitas misture um pacote de lamen com 3 colheres de requeijão. RT - retwitter, quando você quer repassar o que leu no Twitter de outras pessoas. Por exemplo: RT @analucia o Twitter do Paladar é @paladar_estadao