ENTREVISTA-BNDES avalia R$3 bi para indústria de frango

"Temos que criar uma ponte", declarou ele à Reuters, referindo-se à linha que teria o objetivo de aumentar o fôlego das companhias afetadas pela crise de crédito global.

O Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango. Em março, as vendas externas brasileiras mostraram alguma recuperação ante fevereiro, mas ainda estão em queda na comparação com o mesmo mês do ano passado, especialmente em valores --veja detalhes no link:

"O setor de carne sofre muito... Com o BNDES, estamos estudando uma linha de crédito", enfatizou o ministro.

Além de problemas com a crise de crédito, algumas companhias, como a Sadia, apresentaram perdas com derivativos cambiais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o ministro, a linha deve ter o objetivo de ajudar tanto indústrias quanto produtores de aves, que trabalham geralmente de forma integrada com as empresas processadoras.

Jorge afirmou que a crise afeta especialmente produtores de Santa Catarina. "A situação lá está complicada", declarou, sem dar mais detalhes sobre a condição do financiamento para as empresas avícolas.

Na tarde desta quarta-feira, está prevista uma audiência pública na Câmara dos Deputados para discutir a crise no agronegócio das carnes, em uma comissão especial criada especialmente para avaliar o assunto.

O presidente da União Brasileira de Avicultura (UBA), Ariel Mendes, falará sobre os desafios e dificuldades enfrentadas pela cadeia produtiva. A reunião contará também com representantes de outras associações, incluindo os setores de carne bovina e suína, além de exportadores.

A linha do BNDES, se for implementada, deve se somar a recursos para financiamento da ordem de 10 bilhões de reais, a custos reduzidos, aprovados pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 16 de abril, também destinados a agroindústrias.

A linha de 10 bilhões de reais, também com recursos do BNDES, beneficiaria mais o setor de carne bovina, indicou o ministro Guido Mantega, anteriormente.

(Texto de Roberto Samora)