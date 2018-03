ENTREVISTA-Caixa avalia empréstimos de R$8 bi para empresas Aproveitando-se do vácuo deixado pelos bancos privados, que frearam a oferta de crédito em meio à crise, a Caixa Econômica Federal está reforçando a atuação no setor corporativo e diz ter no momento 8 bilhões de reais em pedidos de financiamento sob análise.