ENTREVISTA-China pode realizar calote gigante em cargas de soja, diz importador Compradores chineses podem cancelar compras de mais 1,2 milhão de toneladas de soja no valor de aproximadamente 900 milhões de dólar que estão sendo enviadas dos Estados Unidos e da América do Sul, para evitar incorrer em grandes perdas em um mercado local deprimido, disse o maior comprador de soja do país.